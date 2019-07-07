Увиденное в прицепе трактора шокировало молдавских полицейских

Тело мужчины, убитого в результате ссоры под влиянием алкоголя, везли отец и сын, чтобы тайно захоронить.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Сотрудники полиции Каушанского района остановили трактор для рутинной проверки документов водителя.

То, что они увидели в прицепе транспортного средства, шокировало их. Внутри находилось тело мужчины с многочисленными признаками насильственной смерти.

Инцидент произошел во второй половине дня субботы, 6 июля. В тракторе находились двое жителей села Киркаешты Каушанского района в возрасте 57 и 34 лет. Оба были в состоянии алкогольного опьянения.

Они везли тело из села, чтобы похоронить, заявил источник в Инспекторате полиции Каушан.

Погибший – 34-летний мужчина. Он умер из-за травм, полученных в результате многочисленных ударов металлическим ломом. По предварительным данным, удары наносил 57-летний мужчина.

Отец, сын, жертва и еще один мужчина распивали алкоголь вместе. В какой-то момент между ними началась ссора, которая привела к трагедии.

Отец и сын задержаны на 72 часа. Ведется следствие.

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