Увиденное в прицепе трактора шокировало молдавских полицейских

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Сотрудники полиции Каушанского района остановили трактор для рутинной проверки документов водителя.
То, что они увидели в прицепе транспортного средства, шокировало их. Внутри находилось тело мужчины с многочисленными признаками насильственной смерти.
Инцидент произошел во второй половине дня субботы, 6 июля. В тракторе находились двое жителей села Киркаешты Каушанского района в возрасте 57 и 34 лет. Оба были в состоянии алкогольного опьянения.
Они везли тело из села, чтобы похоронить, заявил источник в Инспекторате полиции Каушан.
Погибший – 34-летний мужчина. Он умер из-за травм, полученных в результате многочисленных ударов металлическим ломом. По предварительным данным, удары наносил 57-летний мужчина.
Отец, сын, жертва и еще один мужчина распивали алкоголь вместе. В какой-то момент между ними началась ссора, которая привела к трагедии.
Отец и сын задержаны на 72 часа. Ведется следствие.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK