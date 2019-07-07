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Банковские сейфы (ячейки)

Полиция: как украли 1,5 миллиона долларов из филиала Moldova Agroindbank

© Sputnik / Максим Богодвид
Происшествия
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Правоохранители раскрыли подробности проводимого расследования по делу о громком налете.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Порядка 30 миллионов леев или 1,6 миллиона долларов США по текущему курсу Нацбанка Молдовы выкрали неизвестные лица из ячеек хранения в коммерческом банке Moldova Agroindbank АО. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального инспектората полиции страны.

Moldova-Agroindbank
© Sputnik / Евгений Панасенко
Moldova Agroindbank подтвердил факт взлома в одном из своих филиалов

По данным ведомства, к настоящему моменту сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что в ночь с 5 на 6 июля в филиале №5 КБ Moldova Agroindbank АО, который расположен на улице И. Крянгэ, 78 в Кишиневе, в специально охраняемой камере хранения неизвестные лица опустошили 84 индивидуальные ячейки клиентов, в которых хранились деньги, материальные ценности, драгоценности и документы, после чего скрылись с места преступления.

Звонок о краже из банка в полицию поступил 6 июля в 09.15 спустя несколько часов после происшествия. Полиция установила, что неизвестные проникли в банк, взломав решетки на окнах банка и замок на специально охраняемом помещении.

Кража в одном из банков Кишинева: полиция предоставила подробности дела>>>

"К настоящему моменту в полицию обратился 31 человек – речь идет о пострадавших по этому делу, и установлен материальный ущерб на общую сумму в 29 миллионов 431 тысячу 840 леев", - отметили в инспекторате.

Как добавили в полиции, "тот факт, что в филиале не были приняты все необходимые меры безопасности с точки зрения предотвращения подобных случаев, показывает тотальное пренебрежение со стороны коммерческой единицы, а также ответственных институтов к внедрению стандартов безопасности в банковско-финансовой системе".

Банковские сейфы
© Sputnik / Максим Богодвид
Стало известно, в каком кишиневском банке опустошили ячейки

В инспекторате заявили, что намерены обратиться в уполномоченные государственные структуры в целях срочного ужесточения правовых норм, касающихся систем безопасности, используемых коммерческими банками Молдовы, в том числе во избежание повторения подобных случаев.

Выяснилось, что преступление было спланировано задолго до совершения кражи.

"Возбуждено уголовное дело по статье 186 п.5 Уголовного кодекса Молдовы "Кража в особо крупных размерах". Для установления всех обстоятельств, а также потенциальных преступников сформирована рабочая группа, в которую входят офицеры Нацинспектората по расследованиям, управления полиции Кишинева и полицейские инспектората полиции столичного сектора Буюканы", - отметили в ведомстве.

О ходе расследования правоохранительные органы намерены оповещать с максимальной транспорентностью и соблюдением действующего законодательства. 

"МВД призывает все ответственные государственные структуры, в частности, Генеральную прокуратуру и Национальный банк Молдовы поддержать расследование с соблюдением лояльного сотрудничества между госинститутами", - заключили в инспекторате.

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