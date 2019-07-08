Moldova Agroindbank выступил с заявлением об ограблении своего отделения

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Относительно информации, опубликованной некоторыми СМИ, об инциденте, произошедшем 6 июля в отделении, Moldova Agroindbank выступил со следующим разъяснением:

1. Банк обладает одним из самых комплексных систем безопасности, в том числе в отделении на Буюканах. Стандарты и требования безопасности были полностью соблюдены, что известно и правоохранительным органам.

2. Компания, которая предоставляет банку услуги по безопасности, лицензирована МВД, соответствует стандартам, установленным условиями лицензирования.

3. Обвинение, выдвинутое банку, что он продемонстрировал "полное отсутствие озабоченности по внедрению стандартов безопасности в банковской финансовой системе", не соответствует действительности. Банк строго соблюдает обязательства соблюдения существующих стандартов в этой области, и лицензия, предоставленная МВД компании, предоставляющей услуги безопасности, подтверждает этот факт.

4. Принимая во внимание, что расследование находится на начальной стадии и проведение индивидуальных слушаний клиентов только началось, преждевременно указывать точную сумму убытков.

"В контексте вышесказанного, мы выступаем за эквидистантное отражение темы в средствах массовой информации. Мы рассчитываем на справедливое, объективное, прозрачное и эффективное расследование дела с целью задержания виновных и возмещения ущерба в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении Moldova Agroindbank.

Ранее стало известно, что порядка 30 миллионов леев или 1,6 миллиона долларов США по текущему курсу Нацбанка выкрали неизвестные лица из ячеек хранения. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального инспектората полиции страны.

По данным ведомства, к настоящему моменту сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что в ночь с 5 на 6 июля в филиале №5 КБ Moldova Agroindbank АО, который расположен на улице И. Крянгэ, 78 в Кишиневе, в специально охраняемой камере хранения неизвестные лица опустошили 84 индивидуальные ячейки клиентов, в которых хранились деньги, материальные ценности, драгоценности и документы, после чего скрылись с места преступления.

Звонок о краже из банка в полицию поступил 6 июля в 09.15 спустя несколько часов после происшествия. Полиция установила, что неизвестные проникли в банк, взломав решетки на окнах банка и замок на специально охраняемом помещении.

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"В полицию обратились пострадавшие по этому делу, и установлен материальный ущерб на общую сумму в 29 миллионов 431 тысячу 840 леев", - отметили в инспекторате.

Как добавили в полиции, "тот факт, что в филиале не были приняты все необходимые меры безопасности с точки зрения предотвращения подобных случаев, показывает тотальное пренебрежение со стороны коммерческой единицы, а также ответственных институтов к внедрению стандартов безопасности в банковско-финансовой системе".

В инспекторате заявили, что намерены обратиться в уполномоченные государственные структуры в целях срочного ужесточения правовых норм, касающихся систем безопасности, используемых коммерческими банками Молдовы, в том числе во избежание повторения подобных случаев.

Выяснилось, что преступление было спланировано задолго до совершения кражи.

"Возбуждено уголовное дело по статье 186 п.5 Уголовного кодекса Молдовы "Кража в особо крупных размерах". Для установления всех обстоятельств, а также потенциальных преступников сформирована рабочая группа, в которую входят офицеры Нацинспектората по расследованиям, управления полиции Кишинева и полицейские инспектората полиции столичного сектора Буюканы", - отметили в ведомстве.

О ходе расследования правоохранительные органы намерены оповещать с максимальной транспарентностью и соблюдением действующего законодательства.

"МВД призывает все ответственные государственные структуры, в частности, Генеральную прокуратуру и Национальный банк Молдовы поддержать расследование с соблюдением лояльного сотрудничества между госинститутами", - заключили в инспекторате.

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