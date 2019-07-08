Был пьян "в дрова" - в Чимишлийском районе произошла трагедия

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik, Андрей Петрик. В Молдове растет число преступлений, совершаемых на почве алкогольного опьянения. Об этом свидетельствуют данные правоохранительных органов республики. В минувшие выходные в селе Ялпуг Чимишлийского района произошел инцидент, закончившийся трагедией, причиной которой стало злоупотребление алкоголем.

Житель села отправился к своему 64-летнем соседу, чтобы помочь ему нарубить дрова. Однако в результате ссоры он был застрелен в упор из охотничьего ружья хозяином дома, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Жители соседних домов услышали два выстрела и решили проверить, что произошло во дворе, где случилась кровавая расправа.

По данным районной полиции, инцидент произошел около 11 часов 20 минут. В результате огнестрельного ранения мужчина скончался на месте.

Престарелый агрессор был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Если его вина будет доказана в суде, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.

Свободную продажу оружия нужно ограничить

Ветеран МВД, экс-вице комиссар Кишинева Владимир Коваль заявил в комментарии для Sputnik Молдова, что свободную продажу оружия и выдачу разрешений на его ношение следует ограничить, поскольку молдавское общество еще психологически не готово к таким свободам.

"Оружие выдается в целях самообороны, а человек, который получает разрешение на его ношение, должен помнить об этом постоянно. Применить его он может лишь в экстренных случаях, когда его безопасности, здоровью или жизни близких кто-то прямо угрожает", - заявил Коваль.

Молдавское общество может свободно обойтись без свободы продажи оружия, а долгое время - весь советский период истории - республика жила без этого. Сегодня, если наладить работу полиции, можно вновь вернуться к такой практике. Такое мнение в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова высказал юрист Павел Мидриган.

Мидриган уверен: сегодня в Молдове и общественная обстановка противоречит выдаче разрешений на оружие.

Общая нервозность населения привела к повышенным рискам

Общая нервозность населения, проявления агрессии на фоне бедности населения, злоупотребление алкоголем приводят к повышенным рискам. И никто не может гарантировать, что человек не достанет пистолет, который он носит законно, и не применит его без особого на то повода против обидчика или оппонента по дискуссии.

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Подпольная торговля оружием

Между тем, подпольная торговля оружием в Молдове процветает.

Об этом можно судить по серии громких задержаний, последнее из которых произошло на прошлой неделе. На юге республики сотрудникам Управления по борьбе с организованной преступностью удалось задержать группировку, состоящую из 15 человек, занимавшуюся незаконным хранением и продажей огнестрельного оружия различных моделей.

Продажа оружия осуществлялась в течение двух лет, утверждают следователи, а особым спросом у покупателей пользовались пистолеты моделей "Макаров" и "Байкал". Пистолеты реализовывались в Молдове лицам, находящимся не в ладах с законом, а ряд единиц огнестрельного оружия использовался при совершении особо опасных преступлений.

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