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Детский сад, архивное фото.

Откровения вора, ограбившего детский сад в пригороде Кишинева - видео

CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
Происшествия
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У рецидивистов нет моральных устоев - они могут посягнуть на детский сад и украсть накопленные средства даже у воспитательницы, зарплата которой оставляет желать лучшего.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. В криминальном мире всегда были устоявшиеся правила - категорически нельзя было воровать у беззащитных - детей, женщин и стариков. Представителям современного криминального мира негласный закон, похоже, не писан.

В столичном пригороде Ставчены задержали вора, который средь бела дня беспрепятственно зашел в детский сад по улице Трандафирилор и украл сумку воспитательницы, которая в это время занималась детьми. Об этом сообщили в столичной полиции.

Вор.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В сумке находились почти все документы и банковская карта с немалой суммой денег - 20 тысячами 980 леями, которые вору удалось снять со счета. Сумму женщина накапливала долго, учитывая незавидный размер заработной платы сотрудницы государственного дошкольного учреждения.  

Обнаружив пропажу, потерпевшая сразу же вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов, прибыв на место происшествия, установили, что вор проник в помещение, воспользовавшись отсутствием охраны. Вора удалось задержать по горячим следам, его доставили в Инспекторат полиции столичного сектора Рышкановка для выяснения всех обстоятельств преступления. 

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На допросе подозреваемый полностью признал свою вину, там же выяснилось, что он неоднократно был судим за кражи. Мужчина рассказал на камеру, как он совершил преступление.

"Я шел по улице и заметил высокое здание. Я поднялся на второй этаж и заметил незакрытый кабинет, где на стуле лежала женская сумка. Я забрал сумку и вышел из здания. В сумке я нашел несколько документов, а также банковскую карту, с которой снял деньги", - поведал задержанный сотрудникам полиции. 

Он также чистосердечно признался в том, что ранее был судим за серию краж из детских садов и офисов в пригородах Кишинева и в самой столице. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 4 лет тюремного заключения.

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Теги:
полиция, расследование, показания, вор, ограбление, десткий сад


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