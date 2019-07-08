22:06 08 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.18
  • USD17.92
  • RUB0.28
  • RON4.27
  • UAH0.70
Поиск
Обручальные кольца.

В Бендерах нашли украденные бриллианты

CC BY 2.0 / SimonShaw / The Rings
Происшествия
Получить короткую ссылку
48 0 0

Оперативники быстро отреагировали на пропажу драгоценностей.

ТИРАСПОЛЬ, 8 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. В правоохранительные органы за помощью обратилась 35-летняя жительница микрорайона Шелковый города Бендеры. По телефону женщина сообщила, что из ее квартиры пропало золотое кольцо, инкрустированное девятью бриллиантами, стоимостью свыше 14 тысяч приднестровских рублей ($870).

"В круг подозреваемых лиц попала 18-летняя бендерчанка. Как оказалось, днем, пока хозяйка квартиры была на работе, к ее несовершеннолетней дочери приходила знакомая. Девушки общались, смотрели телевизор. Когда гостья ушла, вместе с ней исчезло и кольцо", - рассказали в пресс-службе МВД.

Детский сад, архивное фото.
CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
Откровения вора, ограбившего детский сад в пригороде Кишинева - видео

Правоохранители установили местонахождение и подозреваемой, и ювелирного изделия. Злоумышленница призналась: похитив золотое украшение, отправилась в ближайший ломбард. Вырученные денежные средства – чуть меньше тысячи приднестровских рублей ($60) – сразу потратила.

По факту кражи ведется разбирательство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кольцо с бриллиантами уже изъято и в скором времени будет возвращено законной владелице.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

"Развод" по-одесски: как аферисты из Украины обобрали граждан Молдовы
В Кишиневе грабитель ослепил продавщицу песком и украл драгоценности
Теги:
кража, кольцо, драгоценности, бриллианты, Бендеры, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Открытие самого большого в России автомузея - фото
71 сосиска за 10 минут
Один из необычных рекордов, которые ставят выдающиеся проглоты - видео
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах: официальный рейтинг

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться