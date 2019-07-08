В Бендерах нашли украденные бриллианты

ТИРАСПОЛЬ, 8 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. В правоохранительные органы за помощью обратилась 35-летняя жительница микрорайона Шелковый города Бендеры. По телефону женщина сообщила, что из ее квартиры пропало золотое кольцо, инкрустированное девятью бриллиантами, стоимостью свыше 14 тысяч приднестровских рублей ($870).

"В круг подозреваемых лиц попала 18-летняя бендерчанка. Как оказалось, днем, пока хозяйка квартиры была на работе, к ее несовершеннолетней дочери приходила знакомая. Девушки общались, смотрели телевизор. Когда гостья ушла, вместе с ней исчезло и кольцо", - рассказали в пресс-службе МВД.

Правоохранители установили местонахождение и подозреваемой, и ювелирного изделия. Злоумышленница призналась: похитив золотое украшение, отправилась в ближайший ломбард. Вырученные денежные средства – чуть меньше тысячи приднестровских рублей ($60) – сразу потратила.

По факту кражи ведется разбирательство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кольцо с бриллиантами уже изъято и в скором времени будет возвращено законной владелице.

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