Кино и бомбы: на киностудии "Молдова-филм" опять нашли взрывчатку

Еще одну спецоперацию провели на складах киностудии, где опасные вещества хранились без соблюдения требований безопасности.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Специалисты-взрывотехники, полиция и пожарные снова выехали на киностудию "Молдова-филм", где опять были найдены взрывчатые вещества. Об этом сообщила пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

Звонок о том, что на складах киностудии хранится взрывчатка, которую не нашли во время недавного рейда, поступил на телефон службы 112 в 10.30 утра в понедельник.

По данным ГИЧС, взрывчатые вещества аналогичны тем, что уже были вывезены с территории "Молдова-филм".

Напомним, 30 июня саперы и сотрудники полиции вывезли из Кишинева и обезвредили хранившиеся на складе возле помещений киностудиии более 700 килограммов химических и взрывчатых веществ, эквивалентные 60-70 кг тротила.

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