22:07 08 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.18
  • USD17.92
  • RUB0.28
  • RON4.27
  • UAH0.70
Поиск
Саперы

Кино и бомбы: на киностудии "Молдова-филм" опять нашли взрывчатку

© Photo: Ministerul Apărării
Происшествия
Получить короткую ссылку
131 0 0

Еще одну спецоперацию провели на складах киностудии, где опасные вещества хранились без соблюдения требований безопасности.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Специалисты-взрывотехники, полиция и пожарные снова выехали на киностудию "Молдова-филм", где опять были найдены взрывчатые вещества. Об этом сообщила пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

© Photo: Facebook / Andrei Nastase
Возможные последствия взрыва: в радиусе километра пострадали бы люди

Звонок о том, что на складах киностудии хранится взрывчатка, которую не нашли во время недавного рейда, поступил на телефон службы 112 в 10.30 утра в понедельник.

По данным ГИЧС, взрывчатые вещества аналогичны тем, что уже были вывезены с территории "Молдова-филм".

Напомним, 30 июня саперы и сотрудники полиции вывезли из Кишинева и обезвредили хранившиеся на складе возле помещений киностудиии более 700 килограммов химических и взрывчатых веществ, эквивалентные 60-70 кг тротила.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Террористы научились делать взрывчатки в виде батареек для ноутбуков
Иностранец испугал пассажиров аэропорта, закричав о взрывчатке в багаже
Теги:
"Молдова-филм"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Открытие самого большого в России автомузея - фото
71 сосиска за 10 минут
Один из необычных рекордов, которые ставят выдающиеся проглоты - видео
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах: официальный рейтинг

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться