Как в триллере: житель Кишинева убил тещу, тестя и потом себя

Необычное преступление произошло в понедельник в Кишиневе: мужчина сначала расправился со своими престарелыми тестем и тещей, а потом сам свел счеты с жизнью.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. История, от которой кровь стынет в жилах: в Кишиневе мужчина убил тестя и тещу, а затем покончил жизнь самоубийством, заявила Sputnik пресс-секретарь Инспектората полиции Кишинева Наталья Стати.

"В диспетчерскую инспектората полиции столичного сектора Рышкановка около 14.50 поступил звонок о том, что в одной из квартир обнаружено три тела", - рассказала Стати.

На место происшествия сразу же прибыли экипаж патрульного батальона быстрого реагирования Инспектората полиции Кишинева, а также опергруппа инспектората полиции столичного сектора Рышкановка, врачи и прокурор.

"Выяснилось, что 60-летний зять убил 83-летнего тестя и 80-летнюю тещу. После этого мужчина покончил жизнь самоубийством. Полиции предстоит выяснить все обстоятельства этого дела", - отметила Стати.

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