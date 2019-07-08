Как в триллере: житель Кишинева убил тещу, тестя и потом себя

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. История, от которой кровь стынет в жилах: в Кишиневе мужчина убил тестя и тещу, а затем покончил жизнь самоубийством, заявила Sputnik пресс-секретарь Инспектората полиции Кишинева Наталья Стати.
"В диспетчерскую инспектората полиции столичного сектора Рышкановка около 14.50 поступил звонок о том, что в одной из квартир обнаружено три тела", - рассказала Стати.
На место происшествия сразу же прибыли экипаж патрульного батальона быстрого реагирования Инспектората полиции Кишинева, а также опергруппа инспектората полиции столичного сектора Рышкановка, врачи и прокурор.
"Выяснилось, что 60-летний зять убил 83-летнего тестя и 80-летнюю тещу. После этого мужчина покончил жизнь самоубийством. Полиции предстоит выяснить все обстоятельства этого дела", - отметила Стати.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK