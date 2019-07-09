Ни дня без ДТП - в Кишиневе произошла очередная авария с участием маршрутки

Похоже, что девизом водителей кишиневских маршруток может стать фраза - "ни дня без ДТП". В столице вновь произошла авария с участием рейсового микроавтобуса, три человека госпитализированы.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Три человека попали в больницу скорой медицинской помощи с сотрясением мозга в результате ДТП, произошедшего на пересечении улиц Тудор Владимиреску и Киевской в столичном секторе Рышкановка.

Автомобиль марки Skoda на скорости столкнулся с маршрутным такси №138. Водитель легковушки обвиняет в случившемся шофера, управлявшего рейсовым микроавтобусом. Тот, в свою очередь, стремится свалить всю вину на владельца иномарки, утверждая, что ехал по главной полосе и никого не "подрезал".

Сотрудникам Патрульной полиции предстоит определить, кто виновен в аварии.

Перестраиваясь с полосы на другую, совершая маневр при торможении у обочины или идя на обгон, не забывайте предупредить других участников движения сигналом "поворотников", настаивают автоэксперты.

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Даже если рядом опытный водитель, все равно перестроение может стать неожиданностью для соседа, скорость реагирования на внезапно возникшие помехи при движении вы знать не можете. Как следствие, вполне вероятна ситуация возникновения ДТП даже там, где вы его не ждали.

В случае, если перестроение происходит без включенных заранее "поворотников", а за вами следует неопытный автомобилист и еще на подержанной машине с плохими тормозами, ДТП будет крайне трудно избежать.

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