Защищал и совращал - адвокат из Кишинева завлекал детей в секс-рабство

Глядя на таких "правозащитников", молдавская Фемида плачет - в столице задержали адвоката, которого уличили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел задержали в Кишиневе адвоката, которого уличили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, права которых он ранее защищал в суде.

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Суд сектора Чеканы признал бывшего адвоката виновным и назначил ему меру пресечения в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима за совершенные преступления против несовершеннолетних. После освобождения осужденному будет запрещено заниматься правозащитной деятельностью еще пять лет. Мужчина свою вину так и не признал, у него есть право обжаловать решение первичной инстанции в Апелляционной палате.

По данным следствия, у подозреваемого был четко разработанный план - он решил воспользоваться ситуацией и совращать несовершеннолетних, что называется, для себя, в личных целях. Прокуроры доказали - в 2016 году бывший служитель Фемиды совратил 13-летнюю девочку, воспользовавшись тем, что она была из социально-уязвимой семьи.

Войдя в доверие ребенка, предоставив несовершеннолетней жилье в Кишиневе, бывший адвокат уговорил ее регулярно оказывать сексуальные услуги за деньги. В течение двух лет девочка подвергалась сексуальным издевательствам, за каждое из которых осужденный платил ей от 150 до 400 леев.

Согласно среднестатистическим данным последних пяти лет, в каждом пятом-шестом зарегистрированном в Молдове случае торговли "живым товаром" жертвой становится несовершеннолетний.

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