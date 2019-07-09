Нашествие крыс на Резину: в одном из детских садов города - риск бешенства

Грызуны чувствуют себя в дошкольном учреждении, как дома, а малыши подвергаются ежедневной опасности - крысы являются одними из самых активных переносчиков вируса бешенства.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Более трехсот человек в одном из детских садов города Резина подвергаются ежедневной опасности - дошкольное заведение оккупировали крысы.

Грызуны, считающиеся одними из основных переносчиков вируса бешенства, обитают в подвале, игровых комнатах и кухонных помещениях соцучреждения. Еще одной опасностью для детей является прогнившая электропроводка - воспитанников и сотрудников детсада в любой момент может ударить током.

Администрация учреждения заявляет, что причиной такой плачевной ситуации является отсутствие капитального ремонта.

С момента возведения и сдачи в эксплуатацию помещения детского сада ни разу не ремонтировались. Ранее планировалось провести реконструкцию за счет гранта из Румынии, однако пока неизвестно, когда средства дойдут до администрации дошкольного учреждения.

В мэрии города Резина известно о ситуации, сложившейся в детском саду, примар города даже предложил выделить из бюджета населенного пункта финансовую помощь при проведении ремонта. Однако этих денег не хватит - остается ждать обещанного гранта.

В территориальном отделении Агентства по безопасности пищевых продуктов заявляют, что им известно о сложившейся ситуации, а в 2016 году даже выпустили постановление о необходимости проведения срочного ремонта кухонных помещений.

Но из-за отсутствия денег приказ так и остается лишь на бумаге.

Сейчас в детском саду воспитываются 360 детей и работают 64 человека. При укусе крысы у каждого из них есть риск заразиться вирусом бешенства. Крысы являются одними из основных носителей вируса, болезнь передается через слюну животного при укусе.

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