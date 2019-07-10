Взятка живой рыбой: в Приднестровье задержали нелегального рыболова

ТИРАСПОЛЬ, 10 июл – Sputnik, Ирина Ляхова. В Управлении Следственного комитета города Слободзея завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Днестровска. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу.

"Мужчина периодически осуществлял незаконный лов рыбы на реке Днестр в пограничной зоне села Глиное без соответствующего разрешения сотрудников пограничной службы Министерства госбезопасности (МГБ) Приднестровья", - рассказали в Следственном комитете.

Для того чтобы избежать негативных для себя последствий, мужчина решил договориться с руководством пограничной службы о покровительстве ему в беспрепятственном рыболовстве.

"Он пришел в служебный кабинет начальника отделения пограничной части МГБ и стал предлагать ему за данную услугу ежемесячную выплату денежных средств, талоны на горюче-смазочные материалы или живую рыбу", - отметили в комитете.

Мужчина получил категорический отказ. Но это его не остановило - на следующий день он снова пришел к руководителю погранчасти и передал ему в качестве взятки пакет с живой рыбой, продуктами и денежные средства.

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Факт передачи взятки происходил под оперативным наблюдением сотрудников МГБ. Взяткодатель был задержан на месте. Впоследствии в отношении него была избрана мера пресечения в виде залога. Материалы уголовного дела уже переданы в суд.

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