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Moldova-Agroindbank

Ограбление MAIB: сумма ущерба растет каждый день - уже 54 миллиона

© Sputnik / Евгений Панасенко
Происшествия
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Из отпусков возвращаются новые пострадавшие, которые обращаются в полицию.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Число людей, чьи ценности были украдены из банковских ячеек во время ограбления филиала Moldova Agroindbank (MAIB) постоянно растет, а вместе с этим растет и сумма ущерба.

Если в понедельник говорилось о 31 пострадавшем, то к концу недели их насчитывается уже 51. Соответственно, заявленная сумма ущерба тоже выросла, с  29,4 миллиона до 54 миллионов леев, причем это произошло всего за один день.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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По сообщению источника в Национальном инспекторате по расследованиям, которого цитирует издание zdg.md, ситуация с объемом украденных ценностей и числом пострадавших меняется каждый день, так как в сезон отпусков некоторые из пострадавших находятся за пределами страны.

Грабители проникли в банк со двора, разбив окно, разрезали решетки, сломали ударопрочное стекло, отключили камеры наблюдения, сигнализацию и вошли в помещение. По заявлению источника, охранников в филиале банка не было.

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По мнению следователей, ограбление совершили люди, которые хорошо знакомы с системами защиты банков. 

По данным Генинспектората полиции, в ночь с 5 на 6 июля в филиале №5 КБ Moldova Agroindbank АО, который расположен на улице И. Крянгэ, 78 в Кишиневе, в специально охраняемой камере хранения неизвестные лица опустошили 84 индивидуальные ячейки клиентов, в которых хранились деньги, материальные ценности, драгоценности и документы, после чего скрылись с места преступления.

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Теги:
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