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Полиция

Жуткая находка в Кишиневе - молодая женщина найдена убитой в машине

© Sputnik / Evgheni Panasenco
Происшествия
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Тело 32-летней жительницы столицы было найдено на заднем сиденье ее автомобиля.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Молодая женщина найдена убитой в собственном автомобиле. Ее тело обнаружили вечером в среду, около 21.00 на улице Николая Титулеску в секторе Ботаника в Кишиневе.

правосудие
© Depositphotos/ JanPietruszka
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Тело обнаружено на заднем сиденье автомобиля Mercedes Vito, который принадлежал убитой. По предварительным данным полиции, 32-летняя женщина была задушена, на ее теле найдены признаки насильственной смерти - на руках и верхней губе остались синяки, свидетельствующие о том, что происходила борьба.

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Родственники сообщили правоохранительным органам, что убитая утром вышла из дома и не вернулась. Она была замужем, у нее остались двое детей, восьми и двух лет.

Подозреваемых пока нет, уточняют источники в полиции, возбуждено уголовное дело, идет расследование.

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Теги:
убийство, Кишинев, полиция


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