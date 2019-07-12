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Подробности страшного убийства: руки женщины были связаны скотчем

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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В ходе расследования убийства 32-летней жительницы Кишинева, найденной в собственной машине, появляются новые детали.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Руки женщины, найденной убитой в своей машине в Кишиневе, были связаны клейкой лентой, сообщили источники в правоохранительных органах.

Полиция
© Sputnik / Evgheni Panasenco
Жуткая находка в Кишиневе - молодая женщина найдена убитой в машине

Более того, кисти рук были укутаны в полиэтиленовые пакеты.

По предположению следствия, преступник пытался предотвратить возможные попытки жертвы оставить следы, отпечатки пальцев или царапины.

По данным следствия, убитая ранее не появлялась в поле зрения правоохранительных органов.

Тело 32-летней женщины было найдено вечером в среду, около 21.00 на улице Николая Титулеску в секторе Ботаника в Кишиневе. Тело находилось в минивэне Mercedes Vito, которым владела убитая, двери автомобиля были заперты.

По предварительным данным полиции, преступник задушил свою жертву, на ее теле найдены признаки насильственной смерти. На руках и верхней губе остались синяки, свидетельствующие о том, что происходила борьба.

Подозреваемых полиция пока не называет, ничего не известно и о мотиве преступления.

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Теги:
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