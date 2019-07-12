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ДТП

В плену металла: как в Кагуле спасали пострадавшую в ДТП – видео

© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Жуткие кадры с места аварии в Кагульском районе: потребовалась помощь спасателей.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Два автомобиля модели BMW столкнулись в Кагульском районе – в результате пострадала одна женщина. Она оказалась заблокирована в груде покореженного металла.

"Помощь сотрудников Генинспектората по чрезвычайным ситуациям потребовалась после ДТП, произошедшего на трассе M-3 между, населенными пунктами Кышлица-Прут и Джурджулешты Кагульского района. Звонок поступил в 17.09. Столкнулись два автомобиля модели BMW", - отметили в структуре.

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что в результате аварии 39-летняя женщина оказалась заблокированной в одной из машин.

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© Sputnik / Игорь Подгорный
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Женщина получила различные травмы. Спасателям удалось извлечь ее из покореженного авто. Пострадавшую доставили в районную больницу.

"Люди, находившиеся во втором автомобиле, не пострадали. Все обстоятельства и причины произошедшего ДТП предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов", - отметили в инспекторате.

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Теги:
авария, Кагул, ДТП


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