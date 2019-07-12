Вы не поверите: в Кишиневе украли Мэрилин Монро - видео

Изображение кинодивы из XX-го века будоражит воображение граждан Молдовы в XXI-м - под покровом ночи на одной из столичных улиц украли картонную Мэрилин Монро.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Голливудская киноактриса Мэрилин Монро по сей день остается узнаваемой во всем мире, несмотря на то, что с момента ее смерти прошло 57 лет.

Молдавская молодежь, видя изображения кинодивы, также понимает - кто перед ними.

Несколько дней назад две девушки и парень украли панно с изображением Монро, которое располагалось у входа в одно из столичных кафе.

Похитители изображения актрисы не подозревали, что за ними следят камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали ночное правонарушение, сюжет которого больше бы подошел для кино.

Сейчас владельцы заведения, оставшиеся "без звезды", активно ищут похитителей картонной Монро и просят всех, кто узнает по видео ночных воров, обратиться в полицию.

Почему образ Монро так манит?

Сценарист Чарльз Касильо, автор биографии певицы и актрисы Мэрилин Монро, нашел утерянную сцену из фильма "Неприкаянные", где та появляется обнаженной.

В свое время режиссер фильма Джон Хьюстон отказался включить в кинокартину, вышедшую на экраны в 1961 году, сцену с обнаженной Монро и вырезал этот эпизод при монтаже. Предполагалось, что эта кинолента была уничтожена.

Удаленный эпизод с Монро длится 45 секунд. На ней Мэрилин Монро и исполнитель главной мужской роли Кларк Гейбл разыгрывают постельную сцену, в которой героиня скидывает с себя простыню и остается обнаженной. Именно в фильме "Неприкаянные" Монро полностью разделась в кино.

Прежде предполагалось, что единственной киносценой с обнаженной Монро был эпизод незавершенного фильма "Что-то должно случиться", съемки которого шли в 1962 году. В этом же году пятого августа Мэрилин Монро была обнаружена мертвой.

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