Это надо знать владельцам огородов в Молдове - полиция проводит спецоперацию

В молдавской столице - в разгаре специальная операция молдавских правоохранительных органов "Мак-2019". Тем, у кого на приусадебном участке найдут мак или коноплю, грозят суровые наказания.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Сотрудники полиции продолжают проводить антинаркотические рейды в городе и близлежащих к Кишиневу районных центрах в рамках специальной операции "Мак-2019". Цель спецоперации - выявление случаев незаконного выращивания конопли и маковых головок, которые ловкие на руку хозяева приусадебных участков продают в качестве наркотических веществ.

Сотрудники Инспектората полиции сектора Рышкановка задержали 58-летнего мужчину, который выращивал мак на своем огороде в одном из сел Новоаненского района. О том, что в огороде у подозреваемого растет не морковь и капуста, а именно мак, сотрудникам правоохранительных органов сообщили неравнодушные соседи.

В ходе обысков, проведенных в доме мужчины, сотрудники полиции обнаружили 135 маковых головок, которые он намеревался реализовать наркоторговцам для переработки в опий-содержащие вещества.

Растения были изъяты и отправлены на криминалистическую экспертизу. В зависимости от результатов химического исследования, к новооаненскому "огороднику" будут применены штрафные санкции в рамках уголовного дела, заведенного по факту незаконного выращивания растений, содержащих наркотические вещества.

Чем вреден опиум для народа?

Основным наркотическим веществом, вырабатываемым из маковых головок, является опиум. Опиаты очень похожи на эндорфины по своей структуре. Поэтому в организме они без труда могут выполнять их функции. Попадая в тело человека, опиаты находят соответствующие рецепторы и соединяются с ними, блокируя всем неприятным ощущениям доступ к мозгу.

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Кайф, особенно от внутривенного введения, настолько сильный, что сами наркоманы сравнивают его с сексуальными ощущениями. Доза опиатов, попадающая в организм, в разы превышает то количество гормонов эндорфина, которое вырабатывает тело в нормальном случае.

Попадая в кровь, опийные препараты разносятся ею по всему телу, оседая в тканях. Там они постепенно накапливаются, зашлаковывая организм. Именно поэтому детоксикация наркомана со стажем или подростка будет совершенно различной и по методам и по срокам.

Опиум состоит из 20 опиатов, но в мозг проникает только морфин. Он, кстати, и становится причиной психоделических изменений сознания и возникновения психологической зависимости. Опиум беспрепятственно проникает в легкие, печень, почки, накапливаясь там с каждым приёмом препарата. Больной теряет аппетит, выглядит изможденным и обессиленным. Его жизнь и мысли сводятся к одному — снова испытать тот самый полный покой без желаний, некое приятное небытие.

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