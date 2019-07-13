Неспокойная пятница в Дубоссарах: жильцов пятиэтажки эвакуировали

На место происшествия прибыли спасатели, представители МВД и спецслужб региона. К счастью, все обошлось.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Несколько часов под дождем провели на улице жильцы одного из домов в Дубоссарах в пятницу вечером, сообщает телеканал ТСВ.

Людей эвакуировали после звонка о том, что здание заминировано. На место происшествия прибыли спасатели представители МВД и спецслужб региона. Вскоре был выявлен автор звонка. Стало ясно, что угрозы взрыва нет, тревога произошла из-за детской шалости.

"Телефонной террористкой" оказалась 12-летняя девочка. Она с подругой решила пошутить и позвонила знакомому юноше, но ошиблась номером и попали к женщине. Та и вызвала правоохранительные органы и службы спасения.

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У ребенка случилась истерика, когда она узнала, что по ее вине несколько десятков жильцов стояли под дождем, приехала "скорая", милиция. Сотрудники правоохранительных органов ждали, когда девочка успокоится, чтобы выяснить причны ее поступка.

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