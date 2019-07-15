Они наводили ужас на весь юг Молдовы - задержана преступная группировка

Дикость сродни шальным девяностым: в Молдове действовала преступная группировка, зарабатывавшая десятки тысяч леев на самых обездоленных - пенсионерах, людях из социально-незащищенных семей, бездомных.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. В общей сложности 26 лет тюремного заключения на троих получили члены преступной группировки, орудовавшей на юге республики.

Судебная инстанция рассмотрела сразу 17 преступлений, совершенных осужденными, среди которых случаи краж, нанесения тяжких телесных повреждений и незаконного лишения свободы, мошенничества в особо крупных размерах.

Группировка, наводившая ужас на жителей южных регионов нашей страны, состояла всего из двух женщин и одного мужчины. Причем самыми изощренными в нарушении закона были представительницы слабого пола.

В течение 2018 года преступники завербовали целый ряд жителей Комратского и Басарабяского районов, которых обманным путем доставляли в отделения коммерческих банков в Кишинев, Чимишлию и Хынчешты, где убеждали пострадавших брать кредиты, чтобы перечислить их потом на счет фирмы, которой не существовало фактически.

Вся афера заключалась в том, что преступники обещали своим жертвам, что они получат огромные проценты от деятельности этого "предприятия", куда обманутые получатели кредитов инвестировали средства.

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При этом в круг обманутых людей попадали пенсионеры и представители социально-уязвимых слоев населения - инвалиды, сироты, многодетные матери.

Следствию удалось доказать вину мошенников в 10 случаях, половиной из обманутых получателей кредитов и "пайщиков" несуществующей фирмы стали пенсионеры. Им преступники нанесли материальный ущерб на 80 тысяч леев - сумму, которая является неподъемной для оплаты пожилыми людьми.

Самым дерзким криминальным эпизодом деятельности преступной группировки было незаконное лишение свободы одной из жительниц Басарабяски, которую преступники доставили в одну их своих квартир, забрав документы, и держали там, пока она не подписала бумаги на получение очередного кредита.

Суд Басарабяского района вынес суровый вердикт. Обе мошенницы получили по 12 и 10 лет лишения свободы, а их подельник отделался 3 годами условно.

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