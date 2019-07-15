Стали известны детали ДТП с участием полиции, в котором погиб мотоциклист

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Появляются новые подробности ночного ДТП с участием сотрудников полиции, в котором погиб мотоциклист.
Трагедия произошла около 23.00 в воскресенье, 14 июля. Автомобиль, которым управлял сотрудник инспектората полиции Комрата с включенной "мигалкой" выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с мотоциклом марки Yamaha, за рулем которого находился 33-летних житель села Вэлень Кагульского района.
После этого в полицейский автомобиль Dacia Duster, вставший на обочине, врезался другой мотоцикл, марки Honda, которым управлял 28-летний житель села Слобозия Маре Кагульского района.
Оба мотоциклиста с многочисленными травмами были доставлены в Комратскую районную больницу, где 28-летний молодой человек скончался, несмотря на усилия врачей, сообщает gagauzinfo.md.
Полиция ведет расследование.
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