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Мотоцикл

Стали известны детали ДТП с участием полиции, в котором погиб мотоциклист

CC0 / Pixabay / MikesPhotos
Происшествия
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Два байкера на мощных мотоциклах ночью врезались в полицейский автомобиль, один из них скончался в больнице.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Появляются новые подробности ночного ДТП с участием сотрудников полиции, в котором погиб мотоциклист.

Трагедия произошла около 23.00 в воскресенье, 14 июля. Автомобиль, которым управлял сотрудник инспектората полиции Комрата с включенной "мигалкой" выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с мотоциклом марки Yamaha, за рулем которого находился 33-летних житель села Вэлень Кагульского района.

После этого в полицейский автомобиль Dacia Duster, вставший на обочине, врезался другой мотоцикл, марки Honda, которым управлял 28-летний житель села Слобозия Маре Кагульского района.

Оба мотоциклиста с многочисленными травмами были доставлены в Комратскую районную больницу, где 28-летний молодой человек скончался, несмотря на усилия врачей, сообщает gagauzinfo.md.

Полиция ведет расследование.

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Теги:
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