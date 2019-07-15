Молодой водитель превратил BWM в груду металла - видео с места ДТП

В результате неудачного обгона произошла авария, есть пострадавшие.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Два человека попали в больницу после серьезного ДТП в Тогатино.

Авария произошла около полудня в понедельник. По данным полиции, 28-летний водитель автомобиля BMW попытался обогнать идущую впереди машину, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Opel, которым управлял 44-летний мужчина.

Удар оказался настолько сильным, что передняя часть BMW оказалась полностью разрушена.

Пострадали двое человек, в том числе ребенок, который был доставлен в детскую больницу имени Валентина Игнатенко. Состояние ребенка оценивается как стабильное.

Водитель, виновный в совершении ДТП, будет наказан шестью штрафными очками и штрафом в 1500 леев.

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