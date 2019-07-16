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"Гремучая" находка: тираспольчанка не ожидала такого подарка от бабушки

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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В течение двух дней в Тирасполе обнаружили две пугающие находки, обе благополучно изъяты.

ТИРАСПОЛЬ, 16 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. Необычную находку обнаружила 35-летняя тираспольчанка в квартире, которую ей оставила в наследство бабушка. Теперь бабушкин "подарок" изучают эксперты.

"Во время уборки на балконе, в одном из ящиков, женщина нашла несколько подозрительных предметов цилиндрической формы. Она сразу позвонила в милицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и саперы", - сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья.

Специалисты изъяли три взрывпакета. Пиротехнические средства отправлены на экспертизу.

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Накануне в Тирасполе обнаружили еще одну взрывоопасную находку. При выгрузке песка, предназначенного для укладки тротуарной плитки, строители увидели металлический предмет, похожий на снаряд, с признаками коррозии. Взрывотехники определили, что это хвостовая часть 120-миллиметровой мины времен Великой Отечественной войны. Находка была изъята для дальнейшего уничтожения.

По обоим фактам проводятся проверки. Правоохранители между тем напоминают: во время проведения земельных работ необходимо быть предельно внимательными. В случае обнаружения подозрительных предметов не пытаться извлечь их самостоятельно, а немедленно сообщить по бесплатному телефону 102 в любом населенном пункте.

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Теги:
пиротехника, взрывчатое вещество, экспертиза, кошмарная находка, страшная находка, находка, боеприпас, Приднестровье


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