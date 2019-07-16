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Международный аэропорт Домодедово

Самолет Москва-Кишинев экстренно вернулся в Домодедово: что произошло

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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30510

Далеко от Москвы борту улететь не удалось, пилоты вырабатывали топливо, совершая круги, чтобы потом иметь возможность благополучно посадить самолет.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Смежный рейс Москва-Кишинев авиакомпаний Air Moldova и S7 Airlines во вторник экстренно вернулся в аэропорт Домодедово из-за сильной вибрации во втором двигателе. В результате рейс отменили.

"MLD178 (ДМД- Кишинев) (А320) после взлета доложил о сильной вибрации второго двигателя, хлопке и последующем его отключении. Паксы (пассажиры судна) наблюдали вспышку пламени. Выработка топлива и возврат в Домодедово - благополучно. Полосу освободил самостоятельно", - написал в твиттер авиадиспетчер Московского центра автоматизированного управления воздушным движением.

Известно, что сначала борт вырабатывал топливо в зоне ожидания над Aксиньино, но потом с юго-запада подтянулась облачность и стала мешать. В итоге самолет пришлось перенаправить в зону над точкой OKREM, где были совершены еще несколько кругов.

"Домодедово специально "перевернулось" с 14-й полосы на 32-ю, чтобы самолет зашел "покороче", благо ветер позволял и был почти полный штиль", - говорится в сообщении.

Известно, что в результате случившегося никто не пострадал.

В авиакомпании пока не прокомментировали произошедший инцидент.

Известно, что борт благополучно приземлился в 06.32. На работу воздушной гавани инцидент не повлиял.

На данный момент есть версия, что разрушилась последняя ступень турбины.

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