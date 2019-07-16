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Наркозависимые.

Она торговала "зельем" и губила молодежь - громкое задержание в Кишиневе

CC0 / Pixabay / rebcenter-moscow
Происшествия
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Сюжет, как в криминальном кино - в столице задержали женщину, торговавшую наркотическими веществами, которые она реализовывала молодым людям.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik, Андрей Петрик. Дверь в ее квартиру пришлось вскрывать при помощи спецтехники, женщина упорно не хотела открывать сотрудникам кишиневской полиции. На то были основания - хозяйку подозревали в продаже наркотиков подросткам и молодым людям, а пришли к ней сотрудники органов правопорядка, чтобы провести обыск.

Все происходило в одном из многоквартирных домов столичного сектора Рышкановка. Там, по данным правоохранительных органов, 42-летняя дилерша и продавала свои губительные наркотические смеси.

Более того, когда офицерам полиции удалось проникнуть в жилище подозреваемой, они обнаружили шокирующее зрелище. Дом рышкановской нарко-баронессы был оборудован как настоящий притон для употребления запрещенных законом веществ.  

Подозрения сотрудников МВД подтвердились, когда в доме женщины нашли предметы, изготовленные кустарным способом и предназначенные для употребления наркотиков.

Помимо этого, в куче разбросанных грязных вещей были найдено и само "зелье" - сотни граммов растительных смесей, расфасованных на дозы, предположительно предназначавшиеся для наркотических инъекций. Вещества желтого цвета были изъяты и переданы на криминалистическую экспертизу, а женщина задержана и доставлена в КПЗ. Если ее вину докажут в суде, кишиневской торговке зельем грозит до 6 лет тюремного заключения.

Наркомания молодеет

Все чаще в Молдове подростки пристращаются к алкоголю и синтетическим наркотикам - курительным смесям. 

"Мир наркотиков за последние 15 лет изменился. Сегодня некоторые психоактивные вещества стали доступными для молодых людей, наркотики стали более "агрессивными". Эти вещества способствуют наибольшему появлению зависимости и возникновению тяжелых последствий", - подчеркнула в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова психиатр, врач-нарколог Лилия Федорова. 

По словам специалиста, сейчас в Молдове употребляют больше синтетических наркотиков, которые вызывают зависимость мгновенно. Деградация личности происходит за считанные недели, психика человека "ломается" на глазах. 

Наркотики
CC0 / Pixabay / stevepb
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"Очень быстро тот, кто употребляет такие наркотики, становится душевнобольным человеком. Люди с такой степенью наркозависимости тяжелее лечатся, им сложнее помочь. Они должны получить помощь специалистов, пока мы еще в состоянии ее предоставить, чтобы не было поздно", - сказала Федорова. 

Нарколог утверждает, синтетические наркотики разрушают ментальные, когнитивные, эмоциональные данные личности, человек превращается в малосоображающее существо, основной целью жизни которого становится поиск очередной дозы.

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Теги:
преступность, задержание, торговля, наркотики


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