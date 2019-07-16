Она торговала "зельем" и губила молодежь - громкое задержание в Кишиневе

Сюжет, как в криминальном кино - в столице задержали женщину, торговавшую наркотическими веществами, которые она реализовывала молодым людям.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik, Андрей Петрик. Дверь в ее квартиру пришлось вскрывать при помощи спецтехники, женщина упорно не хотела открывать сотрудникам кишиневской полиции. На то были основания - хозяйку подозревали в продаже наркотиков подросткам и молодым людям, а пришли к ней сотрудники органов правопорядка, чтобы провести обыск.

Все происходило в одном из многоквартирных домов столичного сектора Рышкановка. Там, по данным правоохранительных органов, 42-летняя дилерша и продавала свои губительные наркотические смеси.

Более того, когда офицерам полиции удалось проникнуть в жилище подозреваемой, они обнаружили шокирующее зрелище. Дом рышкановской нарко-баронессы был оборудован как настоящий притон для употребления запрещенных законом веществ.

Подозрения сотрудников МВД подтвердились, когда в доме женщины нашли предметы, изготовленные кустарным способом и предназначенные для употребления наркотиков.

Помимо этого, в куче разбросанных грязных вещей были найдено и само "зелье" - сотни граммов растительных смесей, расфасованных на дозы, предположительно предназначавшиеся для наркотических инъекций. Вещества желтого цвета были изъяты и переданы на криминалистическую экспертизу, а женщина задержана и доставлена в КПЗ. Если ее вину докажут в суде, кишиневской торговке зельем грозит до 6 лет тюремного заключения.

Наркомания молодеет

Все чаще в Молдове подростки пристращаются к алкоголю и синтетическим наркотикам - курительным смесям.

"Мир наркотиков за последние 15 лет изменился. Сегодня некоторые психоактивные вещества стали доступными для молодых людей, наркотики стали более "агрессивными". Эти вещества способствуют наибольшему появлению зависимости и возникновению тяжелых последствий", - подчеркнула в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова психиатр, врач-нарколог Лилия Федорова.

По словам специалиста, сейчас в Молдове употребляют больше синтетических наркотиков, которые вызывают зависимость мгновенно. Деградация личности происходит за считанные недели, психика человека "ломается" на глазах.

"Очень быстро тот, кто употребляет такие наркотики, становится душевнобольным человеком. Люди с такой степенью наркозависимости тяжелее лечатся, им сложнее помочь. Они должны получить помощь специалистов, пока мы еще в состоянии ее предоставить, чтобы не было поздно", - сказала Федорова.

Нарколог утверждает, синтетические наркотики разрушают ментальные, когнитивные, эмоциональные данные личности, человек превращается в малосоображающее существо, основной целью жизни которого становится поиск очередной дозы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK