В Рыбнице злоумышленников поймали по горячим следам

Кто ими оказался, рассказали в министерстве внутренних дел непризнанной ПМР.

ТИРАСПОЛЬ, 16 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. В Рыбнице по горячим следам задержали хулиганов, которые избивали мужчину. Потерпевший сейчас госпитализирован.

"Около полуночи в дежурную часть отдел внутренних дел позвонил горожанин и сообщил о драке у многоквартирного дома на улице Мичурина. Трое парней избивали мужчину, лежавшего на земле. Когда хулиганы услышали, что прохожий вызвал милицию, скрылись",- сообщили в МВД Приднестровья.

Прибывшие первыми на место происшествия сотрудники дорожно-патрульной службы вызвали потерпевшему скорую медицинскую помощь. Врачи рыбницкой Центральной больницы госпитализировали пострадавшего в неврологическое отделение с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма".

Злоумышленников удалось найти сразу. Ими оказались горожане 16, 19 и 20 лет. Как выяснилось, с потерпевшим они не были знакомы. А что стало причиной конфликта, правоохранителям еще предстоит выяснить.

По словам специалистов, в действиях правонарушителей усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного уголовной статьей "Хулиганство". Разбирательство продолжается.

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