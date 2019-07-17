Серьезный пожар в Окницком районе: огонь едва не уничтожил церковь - фото

Огонь уничтожил 80% крыши церкви, но пожарным удалось спасти многие ценности, иконы и другие предметы культа. Фотографии с места ЧП шокируют.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Клубы едкого дыма и пламя, уничтожающее все на своем пути: в одном из храмов в Окницком районе произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

"Помощь сотрудников Генинспектората понадобилась при тушении пожара в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в населенном пункте Гринауцы-Молдова Окницкого района во второй половине вчерашнего дня. Звонок поступил в 15.48", - сообщили в ведомстве.

На место происшествия прибыли пять пожарных расчетов. По данным структуры, огонь охватил крышу церкви и некоторые материальные ценности внутри, а несколько помещений оказались задымлены.

"Спасателям в скором времени удалось локализовать возгорание, таким образом предотвращено распространение огня. Благодаря оперативной работе пожарных удалось спасти многие ценности, иконы и другие предметы культа. В результате инцидента никто не пострадал", - отметили в инспекторате.

Там также подчеркнули, что огонь уничтожил 80% крыши церкви. Экспертам предстоит выяснить обстоятельства и причины пожара.

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