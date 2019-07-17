09:57 17 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.85
  • USD17.69
  • RUB0.28
  • RON4.20
  • UAH0.68
Поиск
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в населенном пункте Гринауцы-Молдова Окницкого района

Серьезный пожар в Окницком районе: огонь едва не уничтожил церковь - фото

© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
Получить короткую ссылку
17 0 0

Огонь уничтожил 80% крыши церкви, но пожарным удалось спасти многие ценности, иконы и другие предметы культа. Фотографии с места ЧП шокируют.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Клубы едкого дыма и пламя, уничтожающее все на своем пути: в одном из храмов в Окницком районе произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

"Помощь сотрудников Генинспектората понадобилась при тушении пожара в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в населенном пункте Гринауцы-Молдова Окницкого района во второй половине вчерашнего дня. Звонок поступил в 15.48", - сообщили в ведомстве.

На место происшествия прибыли пять пожарных расчетов. По данным структуры, огонь охватил крышу церкви и некоторые материальные ценности внутри, а несколько помещений оказались задымлены.

"Спасателям в скором времени удалось локализовать возгорание, таким образом предотвращено распространение огня. Благодаря оперативной работе пожарных удалось спасти многие ценности, иконы и другие предметы культа. В результате инцидента никто не пострадал", - отметили в инспекторате.

Там также подчеркнули, что огонь уничтожил 80% крыши церкви. Экспертам предстоит выяснить обстоятельства и причины пожара.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Пожар в многоэтажке на Буюканах тушили три пожарных расчета - фото


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Победители Drone Awards 2019: лучшие аэрофотоснимки
Переплыть Байкал за 60 дней
Переплыть Байкал за 60 дней, не на рекорд, а за идею - видео
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах: официальный рейтинг

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться