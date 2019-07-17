23:06 17 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.85
  • USD17.69
  • RUB0.28
  • RON4.20
  • UAH0.68
Поиск
Пограничники сожгли обнаруженную у молдавско-румынской границы коноплю

Кристальная профилактика: в Приднестровье продолжают уничтожать коноплю

© Photo: border.gov.md
Происшествия
Получить короткую ссылку
12 0 0

Правоохранители региона проводят операцию "Кристалл", выявляя незаконное выращивание наркосодержащих растений на приусадебных участках.

ТИРАСПОЛЬ, 17 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье постоянно борются с  незаконным посевом и выращиванием наркосодержащих растений, в частности конопли. Вот и рыбницкие правоохранители в рамках операции "Кристалл" провели профилактический рейд по нескольким населенным пунктам района – на 14 делянках обнаружена конопля.

"Осматривались не только территории огородов и приусадебных участков, но и поля. Гражданам, на чьих землях была обнаружена конопля, выписали предписания. В них указано, что собственник земельного участка, на котором произрастает наркосодержащее растение, обязан уничтожить его в течение 24 часов", - отметили в МВД Приднестровья.

Мак
CC0 / Pixabay / Schwoaze
Растить мак для булочек: пенсионерке из Дубоссар грозит уголовное наказание

Правоохранители напоминают, что в Приднестровье действует статья, карающая за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, в частности конопли. Если после получения официального предписания собственник земельного участка не предпринял необходимые действия, то он может в лучшем случае получить предупреждение.

Однако в случае бездействия ему могут выставить и солидный штраф. Для физических лиц - в размере до 50 единиц расчетного уровня минимальной зарплаты (РУ МЗП), это 920 приднестровских рублей или чуть более одной тысячи леев, для должностных лиц – от 100 до 150 РУ МЗП (от 1840 до 2760 рублей соответственно), для юридических лиц – от 900 до 1200 РУ МЗП (от 16560 до 22080 рублей).

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Это надо знать владельцам огородов в Молдове - полиция проводит спецоперацию
Любитель ботаники - что нашла полиция во дворе жителя пригорода Кишинева
Опиум от народа: жительница села Бардар выращивала мак под виноградником
Теги:
незаконное, профилактика, уничтожение, конопля, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Участники сражения с водяными пистолетами в Сеуле, Южная Корея
Южная Корея: ежегодная массовая перестрелка из водяных пистолетов - фото
Патруль «Белых лебедей»
Патруль «Белых лебедей»
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах: официальный рейтинг

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться