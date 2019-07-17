Кристальная профилактика: в Приднестровье продолжают уничтожать коноплю

ТИРАСПОЛЬ, 17 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье постоянно борются с незаконным посевом и выращиванием наркосодержащих растений, в частности конопли. Вот и рыбницкие правоохранители в рамках операции "Кристалл" провели профилактический рейд по нескольким населенным пунктам района – на 14 делянках обнаружена конопля.

"Осматривались не только территории огородов и приусадебных участков, но и поля. Гражданам, на чьих землях была обнаружена конопля, выписали предписания. В них указано, что собственник земельного участка, на котором произрастает наркосодержащее растение, обязан уничтожить его в течение 24 часов", - отметили в МВД Приднестровья.

Правоохранители напоминают, что в Приднестровье действует статья, карающая за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, в частности конопли. Если после получения официального предписания собственник земельного участка не предпринял необходимые действия, то он может в лучшем случае получить предупреждение.

Однако в случае бездействия ему могут выставить и солидный штраф. Для физических лиц - в размере до 50 единиц расчетного уровня минимальной зарплаты (РУ МЗП), это 920 приднестровских рублей или чуть более одной тысячи леев, для должностных лиц – от 100 до 150 РУ МЗП (от 1840 до 2760 рублей соответственно), для юридических лиц – от 900 до 1200 РУ МЗП (от 16560 до 22080 рублей).

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