Ребенок, который был заражен бешенством, скончался в больнице

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. Ребенок из села Новые Гояны, который заболел бешенством, скончался в ночь на четверг. Информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила вице-директор городской детской инфекционной клинической больницы Стелла Корнилова.
"Мальчик скончался ночью", - сказала она. По ее словам, ребенок не был укушен собакой.
"Он играл с животным. Был с ним в контакте. На его теле были царапины", - сказала собеседница.
По словам специалиста, мальчик был очень дружелюбен по отношению к бродячим псам и контактировал с ними неоднократно.
Одиннадцатилетний ребенок из села Новые Гояны был госпитализирован в пятницу с диагнозом "бешенство", у него были признаки вирусного энцифалита, температура, нестабильная ходьба. Несмотря на усилия врачей, здоровье пациента продолжало ухудшаться, и уже к понедельнику у него начались свето- и звукобоязнь, ярко выраженный тремор.
Бешенство- вирусная, смертельная инфекция, которую можно предупредить вакцинацией. Людям вирус бешенства обычно передается при укусе зараженных животных, при чем в 99% случаев источник заражения - собаки.
Инкубационный период (период от попаданием возбудителя до начала проявлений болезни) бешенства обычно длится 1-3 месяца, но может варьироваться от 1 недели до 1 года в зависимости от различных факторов. Это означает, что симптомы болезни могут возникать в течение этого периода с момента укуса.
Бешенство всегда смертельно. Однако правильная и своевременная помощь к развитию заболевания дает 100% шанс спастись. Лучевая вакцинация является единственным способом лечения и должна проводиться как можно скорее после заражения.
Как рассказала ранее Корнилова, в Молдове за последние 20-25 лет случаев бешенства среди детей не наблюдались.
Что делать, если вас укусило зараженное животное:
- немедленно и тщательно промыть пораженное место большим количеством воды с мылом;
- дезинфицировать рану антисептическим средством на основе спирта или йода;
- обратиться в ближайшее медучреждение;
- если нет уверенности в том, что животное было здоровым, вам обязательно нужно сделать прививку вакциной
- если есть возможность - обратитесь в ветеринарную службу с животным, в отношении которого у вас есть подозрение на болезнь, и проведите исследование этого животного.