Ребенок, который был заражен бешенством, скончался в больнице

Одиннадцатилетний ребенок из села Новые Гояны был госпитализирован слишком поздно.

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. Ребенок из села Новые Гояны, который заболел бешенством, скончался в ночь на четверг. Информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила вице-директор городской детской инфекционной клинической больницы Стелла Корнилова.

"Мальчик скончался ночью", - сказала она. По ее словам, ребенок не был укушен собакой.

"Он играл с животным. Был с ним в контакте. На его теле были царапины", - сказала собеседница.

По словам специалиста, мальчик был очень дружелюбен по отношению к бродячим псам и контактировал с ними неоднократно.

Одиннадцатилетний ребенок из села Новые Гояны был госпитализирован в пятницу с диагнозом "бешенство", у него были признаки вирусного энцифалита, температура, нестабильная ходьба. Несмотря на усилия врачей, здоровье пациента продолжало ухудшаться, и уже к понедельнику у него начались свето- и звукобоязнь, ярко выраженный тремор.

Бешенство- вирусная, смертельная инфекция, которую можно предупредить вакцинацией. Людям вирус бешенства обычно передается при укусе зараженных животных, при чем в 99% случаев источник заражения - собаки.

Инкубационный период (период от попаданием возбудителя до начала проявлений болезни) бешенства обычно длится 1-3 месяца, но может варьироваться от 1 недели до 1 года в зависимости от различных факторов. Это означает, что симптомы болезни могут возникать в течение этого периода с момента укуса.

Бешенство всегда смертельно. Однако правильная и своевременная помощь к развитию заболевания дает 100% шанс спастись. Лучевая вакцинация является единственным способом лечения и должна проводиться как можно скорее после заражения.

Как рассказала ранее Корнилова, в Молдове за последние 20-25 лет случаев бешенства среди детей не наблюдались.

Что делать, если вас укусило зараженное животное: