В Молдове поезд загорелся на ходу: пассажиров охватила паника - подробности

Очевидцы происшествия рассказали, что произошло в железнодорожном составе, который охватил огонь.

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. ЧП на железной дороге: вечером в четверг загорелся пассажирский поезд, следующий по маршруту Кишинев-Унгены.

"Вечером 18 июля помощь пожарных потребовалась для тушения пассажирского поезда, который загорелся на улице Каля Мошилор в Кишиневе. Звонок на единый номер спасения 112 поступил 17.54. По оперативной информации, локомотив поезда Кишинев-Унгены загорелся во время движения", - отметили в Генинспекторате.

По данным ведомства, на место прибыли два экипажа спасателей. Пожар удалось потушить в 18.03.

"В результате инцидента никто не пострадал. Специалистам предстоит установить обстоятельства и причины происшествия", - добавили в инспекторате.

Очевидцы рассказали корреспонденту Sputnik, что в момент происшествия среди пассажиров началась паника, они устремились в хвост состава. Также люди сообщили, что огонь удалось потушить машинистам поезда еще до приезда пожарных.

К слову, это уже второе ЧП на железной дороге за две недели. Ранее инцидент произошел с поездом Унгены-Бельцы, который загорелся в населенном пункте Скумпия, Фалештского района.

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