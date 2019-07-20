СМИ: легкомоторный самолет потерпел крушение в Молдове, что говорят спасатели

Летательный аппарат мог упасть на территории Молдовы вечером в пятницу, информация проверяется.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Как сообщили Sputnik в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, правоохранительные органы и спасатели ведут поиски судна со вчерашнего вечера.

"Спасатели и полицейские находятся на месте в районе населенного пункта Киштелница Теленештского района. Информация проверяется. Пока не найден никакой летательный аппарат. Не найдены и люди", - отметили в инспекторате.

По информации ведомства, операция продолжается.

Как сообщают СМИ, самолет пропал с радаров самолета в пятницу, около 18.00. Предполагается, что судно планировало покинуть территорию республики. Согласно имеющейся информации, речь идет о летательном аппарате, который зарегистрирован за пределами Республики Молдова. Однако вся эта информация проверяется.

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