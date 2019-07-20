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Легкомоторный самолет. Архивное фото.

Что известно полиции о пропавшем с радаров на территории Молдовы самолете

© AFP 2019 / Giovanni Isolino
Происшествия
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В полиции пока не подтверждают факт крушения легкомоторного самолета, так как его поиски еще продолжаются.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Неизвестный легкомоторный самолет пропал с радаров в пятницу вечером на территории Молдовы, сообщила Sputnik пресс-секретарь инспектората полиции Ирина Бурдужан.

"В пятницу, 19 июля, примерно в 18.55 неизвестный легкомоторный самолет оказался на территории Республики Молдова. Информацию предоставило министерство обороны. Судно пропало с радаров в момент передвижения в воздушном пространстве над селом Кукурузены Оргеевского района и населенного пункта Киштелница Теленештского района", - сообщила Бурдужан.

По ее словам, для поиска самолета на месте работают сотрудники трех инспекторатов полиции Оргеева, Теленешт и Резины. "Привлечены также работники Национального инспектората по патрулированию и спасатели. Пока поиски продолжаются. Еще ничего не найдено", - отметила собеседница.

По данным местных СМИ, предполагается, что самолет вылетел с территории Украины. В прессе обсуждают несколько версий произошедшего. Первая, что судно все-таки потерпело крушение, а вторая, что борт сумел покинуть пределы республики.

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