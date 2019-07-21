Массовое ДТП в Рышканском районе: столкнулись пять автомобилей - фото

Авария произошла на въезде в населенный пункт, есть пострадавшие.

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в первой половине воскресенье на трассе Е583 вблизи села Корлатены Рышканского района. По данным местного инспектората полиции, в аварию попали пять автомобилей, два из которых вылетели на обочину. На месте находятся сотрудники правоохранительных органов для того, чтобы установить все обстоятельства и причины ДТП.

Из-за того, что трасса оказалась заблокированной, образовалась пробка в обоих направлениях движения.

Сообщается, что в результате инцидента погибших нет, однако пострадала женщина.

"Женщину в возрасте 50 лет доставили в клиническую больницу Бельц в 13.07. В результате ДТП она получила перелом лучевой кости со смещением и ушиб грудины. Ей оказали экстренную медицинскую помощь. Ей предстоит амбулаторное лечение", - заявила пресс-секретарь медучреждения Михаела Петрова.

Как сообщает sputnik.md, неизвестно - находился ли виновник ДТП в состоянии алкогольного опьянения, однако можно заметить, что автомобили модели Mercedes и Dacia украшены лентами и цветами. Вероятно, они возвращались со свадьбы.

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