17:18 21 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD17.62
  • RUB0.28
  • RON4.17
  • UAH0.68
Поиск
ДТП в Рышканском районе

Массовое ДТП в Рышканском районе: столкнулись пять автомобилей - фото

© Faccebook
Происшествия
Получить короткую ссылку
90 0 0

Авария произошла на въезде в населенный пункт, есть пострадавшие.

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в первой половине воскресенье на трассе Е583 вблизи села Корлатены Рышканского района. По данным местного инспектората полиции, в аварию попали пять автомобилей, два из которых вылетели на обочину. На месте находятся сотрудники правоохранительных органов для того, чтобы установить все обстоятельства и причины ДТП.

Из-за того, что трасса оказалась заблокированной, образовалась пробка в обоих направлениях движения.

Сообщается, что в результате инцидента погибших нет, однако пострадала женщина.

"Женщину в возрасте 50 лет доставили в клиническую больницу Бельц в 13.07. В результате ДТП она получила перелом лучевой кости со смещением и ушиб грудины. Ей оказали экстренную медицинскую помощь. Ей предстоит амбулаторное лечение", - заявила пресс-секретарь медучреждения Михаела Петрова.

Как сообщает sputnik.md, неизвестно - находился ли виновник ДТП в состоянии алкогольного опьянения, однако можно заметить, что автомобили модели Mercedes и Dacia украшены лентами и цветами. Вероятно, они возвращались со свадьбы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Граждане Молдовы погибли в ДТП в Румынии - шокирующие фото


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Александрийский столп на Дворцовой площади
Летний Санкт-Петербург глазами туриста из Молдовы: лучшие виды города на Неве
В Петрозаводске силачи из разных стран сдвинули танк почти на метр
Три богатыря против танка: напряглись, сдвинули - видео
Криминальная Молдова
Криминальная Молдова в цифрах

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться