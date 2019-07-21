18:51 21 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD17.62
  • RUB0.28
  • RON4.17
  • UAH0.68
Поиск
Валюта разных стран

Надомный преступный бизнес: как кишиневец наживал по 10 тысяч леев в день

© Sputnik / Yana Zaharova
Происшествия
Получить короткую ссылку
290 0 0

Задержание с изюминкой: 25-летнего молодого человека застали врасплох в момент снятия денег в банкомате. Он вырядился в женское платье, а на голове у него был парик.

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. В Молдове пресечена деятельность преступной группировки, члены которой занимались продажей синтетических наркотиков типа PVP через online-магазин. За два года лидеру преступной группировки удалось заработать порядка 1,5 миллиона леев, сообщили в Генинспекторате полиции.

Наблюдение за этим формированием велось на протяжении шести месяцев. У преступников была хорошо налажена связь и четко распределены обязанности.

По данным следствия, лидер группировки создал в своей квартире сеть по продаже наркотиков синтетического типа, используя для этого один из мессенджеров.

"Ежедневно благодаря этому приложению за счет продажи наркотиков выручались доходы до 10 тысяч леев", - отметили в полиции.

Кулак
CC0 / Pixabay / Pavlofox
Угрозы, шантаж и наркотики - как "Китаец" терроризировал Молдову

Организатор электронного магазина нанимал людей в качестве "курьеров" для закладки наркотиков. Расчет со своими "подчиненным" он производил также online. Места, где прятался товар, выбирались согласно строгим правилам (возле школ и детсадов), а координаты тайника и его фотографии отправлялись лидеру группировки.

В результате обысков, проведенных по месту жительства организатора, обнаружены и изъяты мобильный телефон, с которого администрировали online магазин, SIM-карты (на них создавались электронные кошельки, куда переводились деньги за наркотики), банковские карты на различные фамилии, свыше 200 пакетиков с наркотиками типа PVP (порядка 500 граммов), весы, ноутбук, деньги: 8650 леев, 2000 евро и 4000 долларов, вырученные за счет продажи психотропных веществ. Кроме того, изъяты наркотики, спрятанные в тайниках. Общая стоимость "товара" составляет на черном рынке порядка 400 тысяч леев.

В результате проверки финансовых счетов лидера группировки выяснилось, что за два года деятельности он заработал порядка 1,5 миллиона леев.

"Лидера группировки – 25-летнего молодого человека - задержали в момент снятия денег в банкомате. Он был одет в женский наряд, а на голове у него был парик. Его арестовали на 30 суток", - добавили в полиции.

Еще четверых его подельников объявили в розыск.

Местное законодательство предусматривает за подобное преступление от 7 до 15 лет тюрьмы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

В рейсовых микроавтобусах возили из Италии в Молдову наркотики - видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Александрийский столп на Дворцовой площади
Летний Санкт-Петербург глазами туриста из Молдовы: лучшие виды города на Неве
В Петрозаводске силачи из разных стран сдвинули танк почти на метр
Три богатыря против танка: напряглись, сдвинули - видео
Криминальная Молдова
Криминальная Молдова в цифрах

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться