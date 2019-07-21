Надомный преступный бизнес: как кишиневец наживал по 10 тысяч леев в день

Задержание с изюминкой: 25-летнего молодого человека застали врасплох в момент снятия денег в банкомате. Он вырядился в женское платье, а на голове у него был парик.

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. В Молдове пресечена деятельность преступной группировки, члены которой занимались продажей синтетических наркотиков типа PVP через online-магазин. За два года лидеру преступной группировки удалось заработать порядка 1,5 миллиона леев, сообщили в Генинспекторате полиции.

Наблюдение за этим формированием велось на протяжении шести месяцев. У преступников была хорошо налажена связь и четко распределены обязанности.

По данным следствия, лидер группировки создал в своей квартире сеть по продаже наркотиков синтетического типа, используя для этого один из мессенджеров.

"Ежедневно благодаря этому приложению за счет продажи наркотиков выручались доходы до 10 тысяч леев", - отметили в полиции.

Организатор электронного магазина нанимал людей в качестве "курьеров" для закладки наркотиков. Расчет со своими "подчиненным" он производил также online. Места, где прятался товар, выбирались согласно строгим правилам (возле школ и детсадов), а координаты тайника и его фотографии отправлялись лидеру группировки.

В результате обысков, проведенных по месту жительства организатора, обнаружены и изъяты мобильный телефон, с которого администрировали online магазин, SIM-карты (на них создавались электронные кошельки, куда переводились деньги за наркотики), банковские карты на различные фамилии, свыше 200 пакетиков с наркотиками типа PVP (порядка 500 граммов), весы, ноутбук, деньги: 8650 леев, 2000 евро и 4000 долларов, вырученные за счет продажи психотропных веществ. Кроме того, изъяты наркотики, спрятанные в тайниках. Общая стоимость "товара" составляет на черном рынке порядка 400 тысяч леев.

В результате проверки финансовых счетов лидера группировки выяснилось, что за два года деятельности он заработал порядка 1,5 миллиона леев.

"Лидера группировки – 25-летнего молодого человека - задержали в момент снятия денег в банкомате. Он был одет в женский наряд, а на голове у него был парик. Его арестовали на 30 суток", - добавили в полиции.

Еще четверых его подельников объявили в розыск.

Местное законодательство предусматривает за подобное преступление от 7 до 15 лет тюрьмы.

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