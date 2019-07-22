В Кишинев возвращаются ограбления в духе 90-х - дерзкая кража попала на видео

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik, Андрей Петрик. В Кишинев возвращаются ограбления в духе 90-х годов прошлого столетия. Скорее всего, это вызвано уровнем бедности среди населения и невозможностью молодых людей устроиться на работу, считают ветераны МВД.

Криминогенная обстановка обостряется, прежде всего, когда люди, решившие преступить закон, решаются на совершение кражи или ограбления. Как говорят в криминальном мире, закон - законом, а кушать хочется всегда.

Однако в качестве жертв преступники, как правило, выбирают наиболее беззащитных граждан - людей в возрасте, женщин, подростков. Ведь отнять деньги или ценные вещи у того, кто не может дать отпор - дело пустяковое. И случаи дерзких ограблений такого рода становятся печальной криминальной тенденцией на улицах молдавских городов.

В Кишиневе могут продолжить воровать у тех, кто ответить уже не может>>>

Один из наиболее шокирующих случаев произошел минувшей весной в одном из сел Резинского района. Там у очень пожилой женщины отняли "гробовые" деньги - все то, что несчастная пенсионерка собрала себе на похороны. О морали тут говорить не приходится, куда уж там! Однако профессиональные грабители, как правило не станут вмешиваться в такое дело - и слабых обижать не хочется, и добыча скудная.

Не менее дерзкое преступление совершили двое выходцев из Сорокского района в Кишиневе. По данным следствия, молодые люди, которым едва исполнилось 20 лет, на Московском проспекте вырвали из рук у шедшей с вечерней смены женщины сумку, где находилась крупная сумма денег и телефон модели Samsung J3.

Подростков доставили в Инспекторат полиции сектор Рышкановка, где провели допрос. Их опознала сама жертва ограбления, а также их "выдали" камеры видеонаблюдения, по которым оперативникам удалось установить схожесть силуэтов молодых людей на кадрах с действительным их обликом.

В ходе следственных действий молодые люди полностью признали вою вину и сознались в содеянном. Следователи установили также, что ранее они уже были судимы за незаконный оборот наркотиков и уличные ограбления. Если вина охотников за чужим имуществом будет доказана в суде, им грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.

И карманники не дремлют

Между тем, судя по статистике правонарушений, и карманники продолжают считать лето одним из основных периодов для работы. И это - неудивительно, учитывая, что именно в жаркое время года люди зачастую носят вещ в карманах или легких сумках, а ворам добраться до наживы - пара пустяков.

Чтобы не стать жертвой воров-карманников, в полиции рекомендуют: