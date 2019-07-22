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Вспышка африканской чумы свиней, иллюстративное фото

Молдова - вновь "в тисках" чумы - она просто "косит" домашних животных

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
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В Кагульском районе Молдовы обнаружен подтвержденный очаг африканской чумы свиней - она крайне опасна для животных, однако человеку не стоит беспокоиться.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Африканская чума свиней вновь вернулась в Молдову - на этот раз она поразила домашних животных на приусадебном участке одного из жителей Кагула, чей дом оказался на окраине города. Об этом сообщили региональные СМИ. 

В конце минувшей недели местный житель обнаружил, что несколько животных в его хозяйстве - мертвы. Мужчина незамедлительно вызвал специалистов из Национального агентства продовольственной безопасности (НАПБ), которые взяли на анализ ткани погибших животных.

Работа сельскохозяйственного рынка
© Sputnik / Константин Чалабов
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В лабораторных условиях специалисты определили, что свиньи стали жертвой африканской чумы - вируса для человека не опасного, но фатального для домашней живности. Всех зараженных свиней в хозяйстве жителя Кагула пришлось ликвидировать. 

Однако в выходные дни в пригороде Кагула, в селе Пашкань, также нашли мертвых свиней. Специалисты НАПБ не исключили, что и в этом случае речь может идти о вирусе африканской чумы. 

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Вирус характеризуется лихорадкой, цианозом кожи и обширными кровотечениями во внутренних органах. Вирусная болезнь относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

При молниеносном течении животные гибнут без каких-либо признаков. При острой фазе инфекционного заражения у животных отмечаются одышка, кашель, появляются приступы рвоты, парезы и параличи задних конечностей. Наблюдаются серозные или слизисто-гнойные выделения из носа и глаз.

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© Sputnik / Vitaliy Ankov
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Больные животные больше лежат, зарывшись в подстилку, вяло поднимаются, передвигаются и быстро устают. Отмечают слабость задних конечностей, шаткость походки, голова опущена, хвост раскручен, жажда. На коже в области внутренней поверхности бёдер, на животе, шее, у основания ушей заметны красно-фиолетовые пятна, при надавливании они не бледнеют. 

На некоторых участках кожи могут появиться пустулы, на месте которых образуются струпья и язвы. Падеж домашнего скота от вируса составляет до 100 процентов, эффективного лечения против африканской чумы нет.

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Теги:
анализ, лаборатория, инцидент, Кагульский район, эпидемия, африканская чума свиней


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