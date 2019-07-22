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Обыски

Обыски проходят в одном из самых крупных управлений мэрии Кишинева – детали

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Проверки проходят в офисах управления образования, молодежи и спорта сразу в нескольких сектора столицы.

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Офицеры Национального антикоррупционного центра Молдовы (НАЦ) и прокуроры по борьбе с коррупцией проводят в настоящий момент многочисленные обыски в управлении образования, молодежи и спорта примэрии (мэрии) Кишинева. Пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински заявила Sputnik, что проверки проходят сразу в нескольких офисах управления.

Обыски
© Sputnik / Miroslav Rotari
Обыски в Молдове: проверки связаны с громким уголовным делом

По ее словам, операция связана с коррупционными действиями, совершенными несколькими людьми, которые участвуют в процедуре общественных закупок.

Причиной обысков стало обращение одного из служащих управления образования, молодежи и спорта столичного сектора Рышкановка. Он заявил, что некий экономический агент с помощью другого должностного лица должен был предоставить 20% от суммы контракта по оказанию услуг.

"Сейчас проходят обыски и изъятие документов во многих офисах", - сказала Старински.

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