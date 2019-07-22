Цепное ДТП у Ворот города: проезд не поделили несколько машин - фото

О числе пострадавших в аварии на въезде в столицу не сообщается, полиция ведет расследование инцидента.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Три автомобиля столкнулись в кишиневском секторе Ботаника. Машины серьезно повреждены, о пострадавших не сообщается.

Авария произошла после обеда в понедельник, 22 июля. Свидетельства очевидцев разнятся - одни говорят о том, что в столкновении участвовали три машины, другие сообщают о четырех авто и троллейбусе.

На месте инцидента на проспекте Дачия работает полиция.

Днем в воскресенье серьезное ДТП произошло на трассе Е583 вблизи села Корлатены Рышканского района. По данным местного инспектората полиции, в аварию попали пять автомобилей, два из которых вылетели на обочину.

Из-за того, что трасса оказалась заблокированной, образовалась пробка в обоих направлениях движения.

Сообщается, что в результате инцидента погибших не было, однако пострадала женщина.

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