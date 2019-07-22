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Саперы, иллюстративное фото

Саперы выехали на вызов из-за подозрительной коробки у ворот воинской части

© Photo: Facebook / Andrei Nastase
Происшествия
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Обнаружив на тротуаре странный предмет, взволнованные жители столицы позвонили в полицию.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Подозрительная коробка, которую нашли в центре столицы, нарушила спокойную жизнь жителей улицы Тигина в Кишиневе.

© Fotolia / Evgeny Korshenkov
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Правоохранители, пожарные и саперы службы "Bombteh", прибыв на место происшествия после звонка в полицию, оцепили опасную зону. Подозрительная коробка лежала у ворот войсковой части №1002.

После осмотра саперами выяснилось, что тревога была ложной. В коробке не нашли ничего, кроме семи пустых бутылок.

В июне три человека были экстренно госпитализированы в результате взрыва боевой гранаты, прогремевшего в квартире на улице Негруцци в Кишиневе.

Следователям удалось выяснить: жилье занимали четверо молодых людей в возрасте от 17 до 23 лет, а взрыв произошел на кухне.

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Теги:
саперы


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