Спасатели вывели двух детей из горящего дома в Каменке - фото

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Двух детей спасли пожарные в селе Каменка Каушанского района, где вспыхнул пожар.

Сообщение в службу спасения 112 поступило около полудня, сообщает Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям. Огонь вспыхнул в трехкомнатном жилом доме.

Прибывшие на место происшествия пожарные вошли внутрь, и в задымленных помещениях обнаружили двух детей, подростка 12 лет и ребенка шести лет. Кроме того, выяснилось, что в доме находился газовый баллон. В случае взрыва шансы детей выжить были бы сведены к минимуму.

Пожарные вывели детей из дома, а газовый баллон был вынесен из дома в безопасное место. На месте возгорания работали два расчета и спецмашины.

В результате пожара выгорела одна из комнат дома. Специалисты устанавливают причины.

В конце июня в кишиневском секторе Буюканы загорелась одна из квартир в пятиэтажном жилом доме. На место происшествия прибыли три пожарных расчета. Им удалось ликвидировать возгорание в короткие сроки. 71-летняя хозяйка квартиры отравилась угарным газом и получила ожоги.

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