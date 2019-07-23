Разрослось, аж страшно - житель Трушен выращивал "зелье" на участке

КИШИНЕВ, 23 июл - Sputnik. Как ни маскируй плантацию, а оперативники найдут - в пригородной коммуне Трушены офицеры из Инспектората полиции Буюкан обнаружили земельный участок, засаженный кукурузой, однако в самом его центре высились кусты конопли огромных размеров.

Владельцем участка оказался 43-летний местный житель, который, по данным следствия, аккуратно обрабатывал незаконную делянку так, чтобы наркотический товар был высшего сорта и его легко было реализовать.

Всего на участке росло 18 кустов конопли, сотрудники полиции изъяли запрещенные растения и передали их на криминалистическую экспертизу. Как сообщили в столичной полиции, мужчина мог бы получить в качестве выручки за продажу "марихуаны" порядка 40 тысяч леев.

Согласно молдавскому законодательству, гражданин, уличенный в выращивании и реализации запрещенных растений и реализации наркотических веществ, изготовленных из них, рискует оплатить штраф в размере от 20 до 35 тысяч леев, либо получить 1 год тюремного заключения.

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Сотрудники полиции продолжают проводить антинаркотические рейды в городе и близлежащих к Кишиневу районных центрах в рамках специальной операции "Мак-2019". Цель спецоперации - выявление случаев незаконного выращивания конопли и маковых головок, которые ловчилы из числа хозяев приусадебных участков продают в качестве наркотических веществ.

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