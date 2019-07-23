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Скорость

Появилось видео: BMW на бешеной скорости таранит дерево в Унгенах

CC0 / Pixabay / tookapic
Происшествия
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Тело водителя, который погиб мгновенно, пришлось буквально вырезать из смятой груды металла, в которую превратился автомобиль.

КИШИНЕВ, 23 июл - Sputnik. После трагического эпизода, произошедшего вчера в Унгенах, где за рулем BMW погиб 22-летний юноша, появилось кадры, на которых запечатлен момент пересечения автомобилем перекрестка на огромной скорости.

Видео было записано камерой наблюдения, расположенной на здании близлежащего супермаркета буквально за несколько секунд до трагедии.

Накануне 22-летний молодой человек за рулем автомобиля BMW разогнался до 150 км/ч, чтобы проскочить на зеленый свет светофора перекресток улиц Рома и Дечебал в Унгенах. 

На следующем пересечении улиц, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем, водитель резко затормозил, потерял управление и врезался в дерево, сообщает местный новостной сайт news.ungheni.org.

После столкновения молодой человек погиб на месте. Спасателям пришлось разрезать груду металла, в которую превратился автомобиль, чтобы извлечь тело погибшего.

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