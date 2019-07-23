Нельзя не взбеситься - в Молдове подтверждены еще два случая заражения

Опасный вирус бешенства в Молвдое уже унес жизнь 11-летнего мальчика, среди диких животных и бродячих собак в республике эта зараза передается очень быстро.

КИШИНЕВ, 23 июл - Sputnik. В Молдове лабораторно подтверждены еще два случая бешенства. Один из них зафиксирован в селе Карпинены Хынчештского района, а другой - в городе Единцы. Об этом сообщили во вторник в Национальном агентстве по продовольственной безопасности.

На прошлой неделе от осложнений вируса в Кишиневе скончался 11-летний мальчик. Ребенок из села Новые Гояны был госпитализирован 5 июля в столичную клинику с диагнозом "бешенство", у него были признаки вирусного энцифалита, температура, нестабильная ходьба.

Несмотря на усилия врачей, здоровье пациента продолжало ухудшаться, и уже к понедельнику у него начались свето- и звукобоязнь, ярко выраженный тремор. Врачи не смогли остановить развитие осложнений и ребенок умер.

Молдова занимает второе место в Европе по случаю фиксируемых у животных случаев заражения бешенством, эта тенденция сохраняется на протяжение последних 15-20 лет.

За всю историю независимой Молдовы в республике были зафиксированы летальные исходы от осложнений бешенства в Дрокии, где в 2002 году скончался подросток, а также 2016-м, когда по этой же причине умер мужчина в Каушанском районе.

Бешенство - вирусная, смертельная инфекция, которую можно предупредить вакцинацией. Людям возбудитель обычно передается при укусе зараженных животных, причем в 99% случаев источник заражения - собаки.

Инкубационный период бешенства (период от попаданием вируса до начала проявлений болезни) обычно длится 1-3 месяца, но может варьироваться от 1 недели до 1 года в зависимости от различных факторов. Это означает, что симптомы болезни могут возникать в течение различного по длительности периода с момента укуса.

Бешенство всегда смертельно. Однако правильная и своевременная помощь дает стопроцентный шанс спастись. Лучевая вакцинация является единственным способом лечения и должна проводиться как можно скорее после заражения.

Что делать, если вас укусило зараженное животное: