Такого еще не видели: автомобильный вор украл машину на эвакуаторе - видео

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Жителя Кишинева задержали за кражу необычным способом двух транспортных средств. Об этом сообщили в среду в управлении полиции молдавской столицы.
Речь идет о 21-летнем молодом человеке, который был ранее судим. На допросе он признался в содеянном.
"Брал старые разбитые машины, как на металлолом. Это Ford и Volkswagen – они обе старые в нерабочем состоянии", - сказал задержанный.
Оба преступления совершены в столичном секторе Буюканы в июле.
Как сообщили в правоохранительных органах, транспортные средства были припаркованы во дворах жилых домов на улицах Алба-Юлия и Онисифор Гибу.
Владельцы, обнаружившие отсутствие легковых авто, обратились в полицию, сообщив, что хоть транспортные средства были не на ходу, их хотели отремонтировать.
Интересно, что злоумышленник сам вызывал эвакуатор и просил доставить их в пункт приема металлолома. Общий ущерб от действий молодого человека оценивается в 26 тысяч леев.
Согласно действующему законодательству, кишиневцу грозит штраф от 23,5 тысячи до 67,5 тысячи леев, 180-240 часов общественно-полезных работ или до 4 лет тюремного заключения.
Ранее его уже судили за хулиганство и мошенничество.
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