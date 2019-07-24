Такого еще не видели: автомобильный вор украл машину на эвакуаторе - видео

Владельцы легковых автомобилей на Буюканах вдруг обнаружили, что их транспортных средств нет на месте - полиция смогла найти злоумышленника.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Жителя Кишинева задержали за кражу необычным способом двух транспортных средств. Об этом сообщили в среду в управлении полиции молдавской столицы.

Речь идет о 21-летнем молодом человеке, который был ранее судим. На допросе он признался в содеянном.

"Брал старые разбитые машины, как на металлолом. Это Ford и Volkswagen – они обе старые в нерабочем состоянии", - сказал задержанный.

Оба преступления совершены в столичном секторе Буюканы в июле.

Как сообщили в правоохранительных органах, транспортные средства были припаркованы во дворах жилых домов на улицах Алба-Юлия и Онисифор Гибу.

Владельцы, обнаружившие отсутствие легковых авто, обратились в полицию, сообщив, что хоть транспортные средства были не на ходу, их хотели отремонтировать.

Интересно, что злоумышленник сам вызывал эвакуатор и просил доставить их в пункт приема металлолома. Общий ущерб от действий молодого человека оценивается в 26 тысяч леев.

Согласно действующему законодательству, кишиневцу грозит штраф от 23,5 тысячи до 67,5 тысячи леев, 180-240 часов общественно-полезных работ или до 4 лет тюремного заключения.

Ранее его уже судили за хулиганство и мошенничество.

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