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Человек в маске балаклавы. Архивное фото

Взял и ушел: дерзкая кража в магазине Кишинева попала на видео

CC BY 3.0 / Tobias "ToMar" Maier / Balaclava 3 hole black
Происшествия
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Несмотря на уже имеющиеся судимости, мужчина вошел в магазин и без колебаний забрал товар, за который не заплатил, и так же спокойно ушел.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Сотрудники Инспектората полиции Рышкановки поймали 35-летнего уроженца Кишинева, которого подозревают в краже мобильного телефона прямо с витрины магазина. Об этом сообщили в среду в управлении полиции Кишинева.

Инцидент произошел еще 26 марта, однако найти злоумышленника смогли только сейчас. 

Убийство.
CC BY 2.0 / Lwp Kommunikáció / Elárulva
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Сотрудники торговой точки рассказали прибывшим на место происшествия правоохранителям, что мужчина воспользовался невнимательностью персонала, взял с витрины Iphone почти за 12 тысяч леев и спокойно вышел. Правда, скрыться от полиции ему все же не удалось, так как в магазине установлены камеры видеонаблюдения.

Тем не менее, поиски продолжали несколько месяцев и в результате завершились успешно. Вора задержали. Он уже сознался в содеянном.

Сейчас подозреваемый помещен под 30-дневный арест

Местное законодательство предусматривает наказание в виде штрафа от 23,5 тысячи до 67,5 тысячи леев, 180-240 часов общественно-полезных работ или до 4 лет лишения свободы.

В полиции подчеркнули, что ранее задержанный уже привлекался к ответственности за подобные преступления.

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