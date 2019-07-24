Инцидент в аэропорту Кишинева: иностранец сбежал от пограничников

Гражданин Таджикистана незаконно проник в нашу страну, взломав окно в стерильной зоне.

КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik. В аэропорту Кишинева в среду произошел инцидент с иностранным гражданином. По сообщению Пограничной полиции, житель Таджикистана незаконно проник на территорию страны и исчез в неизвестном направлении.

Происшествие случилось около 4.00 утра. Гражданин Таджикистана взломал окно в стерильной зоне аэропорта и через него покинул помещение, которое контролирует оператор аэропорта Avia Invest, а затем ушел с территории аэропорта.

Стерильной зоной называется территория, которая начинается после первых пунктов контроля и заканчивается у входа в самолет.

Пограничники подчеркивают, что гражданину Таджикистана был запрещен въезд в Республику Молдова, так как ранее он превысил сроки пребывания на территории страны.

По факту незаконного пересечения границы возбуждено уголовное дело. Также начато внутреннее расследование.

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