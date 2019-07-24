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Взрыв гранаты в Калараше: несколько человек ранены

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Шокирующий случай произошел в в селе близ Калараша: несколько человек получили ранения после того, как мужчина взорвал гранату.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. В среду в селе Хирова Каларашского района раздался взрыв гранаты, сообщает sputnik.md.

По данным местных СМИ, 57-летний мужчина привел в действие взрывное устройство. В результате ранения получили сразу несколько человек.

© Fotolia / Evgeny Korshenkov
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Как заявила Sputnik пресс-секретарь полиции Мариана Бециву, на месте находится оперативная группа. По ее словам, пострадали пять человек, включая 57-летнего мужчину, который и подорвал гранату. Его в тяжелом состоянии доставили в каларашскую районную больницу.

Пока неизвестно, почему этот человек привел взрывное устройство в действие.

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