Самолет, летевший рейсом Кишинев-Верона, вернулся в аэропорт

КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik. Самолет Boeing 737-382 компании Air Moldova, выполнявший рейс Кишинев-Верона, вернулся в международный аэропорт столицы Молдовы вскоре после взлета.
По данным системы Flightradar, оторвавшись от взлетной полосы, борт, уже находясь над Хынчештским районом, лег на обратный курс.
По неподтвержденным данным, у экипажа возникли проблемы с системой связи. Информация уточняется.
Несколько дней назад, 16 июля, самолет смежного рейса Москва-Кишинев авиакомпаний Air Moldova и S7 Airlines во вторник экстренно вернулся в аэропорт Домодедово из-за сильной вибрации во втором двигателе. В результате рейс отменили.
В субботу и воскресенье в аэропорту Кишинева были задержаны или аннулированы сразу несколько рейсов. Утверждается, что это не было связано с деятельностью аэропорта.
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