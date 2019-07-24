Самолет, летевший рейсом Кишинев-Верона, вернулся в аэропорт

По неподтвержденным сообщениям, у экипажа возникли проблемы со связью.

КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik. Самолет Boeing 737-382 компании Air Moldova, выполнявший рейс Кишинев-Верона, вернулся в международный аэропорт столицы Молдовы вскоре после взлета.

По данным системы Flightradar, оторвавшись от взлетной полосы, борт, уже находясь над Хынчештским районом, лег на обратный курс.

© Photo: Flightradar24 Самолет вернулся в Кишинев: данные flightradar24.com

По неподтвержденным данным, у экипажа возникли проблемы с системой связи. Информация уточняется.

Несколько дней назад, 16 июля, самолет смежного рейса Москва-Кишинев авиакомпаний Air Moldova и S7 Airlines во вторник экстренно вернулся в аэропорт Домодедово из-за сильной вибрации во втором двигателе. В результате рейс отменили.

В субботу и воскресенье в аэропорту Кишинева были задержаны или аннулированы сразу несколько рейсов. Утверждается, что это не было связано с деятельностью аэропорта.

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