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Скорая помощь

Шокирующие детали: почему мужчина взорвал гранату в Калараше

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Полиция предоставила детали инцидента в Каларашском районе, где намеренный взрыв взрыв боеприпаса ранил пять человек, включая семейную пару.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. В результате взрыва гранаты в селе Хирово Каларашского района ранения получили пять человек -  среди них мужчина, который привел в действие взрывное устройство, и его жена. Пострадавших доставили в районную больницу, заявила Sputnik пресс-секретарь полиции Мариана Бециву.

Скорая помощь
© Sputnik / Miroslav Rotari
Взрыв гранаты в Калараше: несколько человек ранены

Инцидент произошел в эту среду, примерно в 12.45. Сообщается, что 57-летний мужчина бросил взрывное устройство в воздух прямо возле своего дома.

В этот момент там помимо него находилась его 38-летняя жена и еще трое человек, которые также получили ранения. Речь идет о 17-летней девушке и двух мужчинах 1958 и 1995 года рождения, сообщила Бециву.

По словам собеседницы, больше остальных пострадал подрывник и его жена. Полиция выяснила в отношениях между супругами царил разлад - муж ревновал жену.

Как отметила Бециву, предполагается, что речь идет о боевой гранате типа F1, однако этот факт предстоит еще определить в рамках экспертизы.

В результате обысков по месту жительства "подрывника" полицейские обнаружили, что он незаконно хранил охотничье ружье и заряды к нему, а также патроны калибра 5,45 миллиметров.

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