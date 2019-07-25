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Inspectoratul Național de Patrulare al IGP

Смертельное ДТП на Леушенской трассе - автоубийце вынесен приговор

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Шесть лет тюремного заключения - таков вердикт судебной инстанции в отношении 36-летнего мужчины, по вине которого погибли четверо и были ранены пятеро человек в страшном ДТП, произошедшем на Леушенской трассе.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. Ситуации за рулем бывают разные, однако игры со скоростью к хорошему никогда не приводят. Водитель, по вине которого погибли четверо и серьезно пострадали пятеро человек, нёсся по трассе со скоростью 120 км/ч, будучи полностью уверенным в себе. Однако все решил роковой случай. 

Трагедия произошла вечером 18 июля 2018 года на трассе E581 - Кишинев-Леушены в Хынчештском районе Молдовы. Мужчина находился за рулем автомобиля марки Volkswagen и, не справившись с управлением, врезался в повозку, в которой находились 9 человек. 

Inspectoratul Național de Patrulare al IGP
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В результате сильного столкновения четыре человека (среди которых было трое детей) скончались на месте, а пятеро были доставлены в Хынчешсткую районную больницу с травмами различной степени тяжести. Все пассажиры повозки, которую в щепки разнес автомобиль, были членами одной семьи и возвращались с полевых работ. 

Вскоре после ДТП водитель иномарки был задержан сотрудниками правоохранительных органов и до вынесения приговора находился под арестом. 

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По данным прокуратуры Хынчештского района, за три месяца до фатального ДТП, мужчина освободился из тюремного заключения в России, где отбывал 11-летний срок за мошенничество в особо крупных размерах.

Сейчас и в Молдове ему придется провести в пенитенциаре 6 лет, однако решение может быть обжаловано осужденным в апелляционном порядке.

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Теги:
суд, приговор, водитель, ДТП


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